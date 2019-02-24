Иосифа Оганесяна обвинили в распространении сплетен

Захар Саленко и другие участники проекта не единожды упрекали Иосифа Оганесяна в том, что он подслушивает чужие разговоры, а затем преподносит их другим в выгодном для себя свете. Этим, по мнению звезды, недовольно и руководство проекта. Совсем недавно супружескую пару Оганесяна и Черно упрекнули в том, что они потребовали увеличения зарплаты, теперь же появились слухи, что участнику продлили контракт только до марта, а затем ему придется отправиться за Периметр.Многие участники "Дома-2" буквально устроили Иосифу Оганесяну травлю, пока он не может "защититься" за своей женой. Поклонники озадачены, является ли все происходящее реальным отношением их к своему коллеге, или же это приказ руководства, желающего проверить, уйдет ли Черно вместе с мужем или останется на проекте без него.