Продажи Volkswagen Tharu в Китае растут четвёртый месяц





В прошлом месяце дилеры компании реализовали в Китае более 12 500 паркетников Tharu, а это почти на 25% превышает декабрьские показатели. Этот результат ещё более удивителен тем, что на китайском авторынке отмечается общий спад. Кроме того, уже в следующем году модель (но под другим именем – Tarek) дебютирует и в Российской Федерации, а сборка автомобилей будет осуществляться на предприятии Volkswagen в Нижнем Новгороде. Как известно, продажи Tharu начались осенью прошлого года. Паркетник получил следующие размеры: длина – 4,45 м, ширина – 1,84 м, высота – 1,6 м, колёсная база - 2,68 м.В подкапотном пространстве разместятся турбированные моторы на 1,4 или 2,0 литра, генерирующие 150 и 185 лошадиных сил соответственно. Планируется появление и новинки с 1,2-литровым 116-сильным турбодвигателем. Стоимость всех шести модификаций в Китае варьируется от 170 до 230 тысяч юаней (1,65 – 2,24 миллиона рублей).