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Медики назвали продукты, которые нельзя употреблять натощак

Медики составили перечень продуктов, не рекомендованных к употреблению натощак. В списке оказались даже полезные угощения, способные при приеме на голодный желудок вызывать неприятные побочные эффекты.
Медики назвали продукты, которые нельзя употреблять натощак

В числе первых оказались чай и кофе, которые многие с утра пьют натощак. По причине высокого содержания кофеина эти напитки провоцируют производство желудочного сока, что грозит развитием язвы, гастрита или даже раковых заболеваний. Частота, с которой язва переходит в онкологию, достигает от 2% до 12%. Йогурт медики тоже не советуют есть на пустой желудок, из-за него в области живота могут проявляться колющие ощущения. Апельсины, лимоны и другие цитрусовые, в том числе соки из них, натощак грозят ощущением тошноты.

Среди овощей по утрам не стоит включать в рацион зеленый лук, шпинат, а также капусту. Их употребление на пустой желудок чаще всего грозит человеку метеоризмом, также предполагается вздутие живота.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 04:00

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