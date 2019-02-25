Медики назвали продукты, которые нельзя употреблять натощак





В числе первых оказались чай и кофе, которые многие с утра пьют натощак. По причине высокого содержания кофеина эти напитки провоцируют производство желудочного сока, что грозит развитием язвы, гастрита или даже раковых заболеваний. Частота, с которой язва переходит в онкологию, достигает от 2% до 12%. Йогурт медики тоже не советуют есть на пустой желудок, из-за него в области живота могут проявляться колющие ощущения. Апельсины, лимоны и другие цитрусовые, в том числе соки из них, натощак грозят ощущением тошноты.Среди овощей по утрам не стоит включать в рацион зеленый лук, шпинат, а также капусту. Их употребление на пустой желудок чаще всего грозит человеку метеоризмом, также предполагается вздутие живота.