Анастасия Лисова облысела после рождения дочери
Участница "Дома-2" Анастасия Лисова призналась поклонникам, что после рождения дочери у нее на голове появились залысины. Долгое время звезда стеснялась рассказать о своих комплексах, однако сейчас решила дать несколько советов фанатам.
После появления на свет дочери Мирославы Анастасия Лисова столкнулась с такой проблемой, как облысение. Эффектная красотка чувствовала дискомфорт из-за изменений во внешности, особенно когда дело касалось фотографий. Она старалась позировать только при нужном ракурсе и скрывала свою проблему.
Сегодня же участница проекта "Дом-2" опубликовала две фотографии, сделанные с перерывом в полгода. В описании она поделилась с подписчиками, что после кормления грудью обратилась к специалисту и пропила курс витаминов. Анастасия Лисова призвала девушек не отчаиваться, ведь проблему облысения в наше время решить можно.
После появления на свет дочери Мирославы Анастасия Лисова столкнулась с такой проблемой, как облысение. Эффектная красотка чувствовала дискомфорт из-за изменений во внешности, особенно когда дело касалось фотографий. Она старалась позировать только при нужном ракурсе и скрывала свою проблему.
Сегодня же участница проекта "Дом-2" опубликовала две фотографии, сделанные с перерывом в полгода. В описании она поделилась с подписчиками, что после кормления грудью обратилась к специалисту и пропила курс витаминов. Анастасия Лисова призвала девушек не отчаиваться, ведь проблему облысения в наше время решить можно.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:20