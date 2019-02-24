Анастасия Лисова облысела после рождения дочери

После появления на свет дочери Мирославы Анастасия Лисова столкнулась с такой проблемой, как облысение. Эффектная красотка чувствовала дискомфорт из-за изменений во внешности, особенно когда дело касалось фотографий. Она старалась позировать только при нужном ракурсе и скрывала свою проблему.Сегодня же участница проекта "Дом-2" опубликовала две фотографии, сделанные с перерывом в полгода. В описании она поделилась с подписчиками, что после кормления грудью обратилась к специалисту и пропила курс витаминов. Анастасия Лисова призвала девушек не отчаиваться, ведь проблему облысения в наше время решить можно.