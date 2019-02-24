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Анастасия Лисова облысела после рождения дочери

Участница "Дома-2" Анастасия Лисова призналась поклонникам, что после рождения дочери у нее на голове появились залысины. Долгое время звезда стеснялась рассказать о своих комплексах, однако сейчас решила дать несколько советов фанатам.
Анастасия Лисова облысела после рождения дочери

После появления на свет дочери Мирославы Анастасия Лисова столкнулась с такой проблемой, как облысение. Эффектная красотка чувствовала дискомфорт из-за изменений во внешности, особенно когда дело касалось фотографий. Она старалась позировать только при нужном ракурсе и скрывала свою проблему.

Сегодня же участница проекта "Дом-2" опубликовала две фотографии, сделанные с перерывом в полгода. В описании она поделилась с подписчиками, что после кормления грудью обратилась к специалисту и пропила курс витаминов. Анастасия Лисова призвала девушек не отчаиваться, ведь проблему облысения в наше время решить можно.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:20

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