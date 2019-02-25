Новый кроссовер Opel Mokka X 2020 года будут выпускать во Франции





Данное решение было принято только из-за финансовой стороны, ведь концерн сэкономит, подготавливая и выпуская машины именно на этом предприятии. С помощью новой производственной линии можно создавать транспортные средства как с внутренним, так и с электрическим сгоранием.На данный момент подробных сведений о новом автомобиле пока нет, но в PSA Groupe очень верят в коммерческий успех модели, и ставят цель: в 2021 году примерно 40% реализаций Opel должны приходиться именно на Mokka X. Дебют транспортного средства намечен на 2020 год.