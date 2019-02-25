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Новый кроссовер Opel Mokka X 2020 года будут выпускать во Франции

Автоконцерн PSA, владеющий брендом Opel, заявил о наладке производства кроссовера Opel Mokka X 2020 года на своём предприятии во Франции. Транспортное средство будет значительно модифицировано, получив новую платформу CMP, лежащую в основе модели DS3 Crossback.
Новый кроссовер Opel Mokka X 2020 года будут выпускать во Франции

Данное решение было принято только из-за финансовой стороны, ведь концерн сэкономит, подготавливая и выпуская машины именно на этом предприятии. С помощью новой производственной линии можно создавать транспортные средства как с внутренним, так и с электрическим сгоранием.

На данный момент подробных сведений о новом автомобиле пока нет, но в PSA Groupe очень верят в коммерческий успех модели, и ставят цель: в 2021 году примерно 40% реализаций Opel должны приходиться именно на Mokka X. Дебют транспортного средства намечен на 2020 год.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:00

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