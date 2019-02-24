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Советская актриса Людмила Полякова рассказала о несчастной любви и разводах

Известная в советское время актриса Людмила Полякова так и не смогла найти счастья в личной жизни, столкнувшись с несчастной любовью и несколькими разводами. Публика полюбила звезду после выхода на экраны ленты “Хозяйка детского дома”, а недавно она решила озвучить данные темы во время беседы с журналистами.
Советская актриса Людмила Полякова рассказала о несчастной любви и разводах

Детство Людмилы Поляковой было непростым, она жила бедно и сперва даже думать боялась о карьере актрисы. Однако однажды рискнув, звезда сумела получить любовь публики и народное признание. В личной жизни все шло не слишком гладко. Первым супругом знаменитости стал Василий Бочкарев, вместе они прожили почти восемь лет, но общих детей пара не завела. Правда, расстались бывшие супруги спокойно, без обид друг на друга. Вторым избранником Поляковой оказался летчик, у пары родился сын, а после разрыва актриса слишком не переживала, поскольку смыслом ее жизни стал ребенок. Мальчик заболел и врачам потребовалось время, чтобы его вылечить, а артистка с тех пор постоянно переживала за сына.
Советская актриса Людмила Полякова рассказала о несчастной любви и разводах

После рождения наследника замуж Людмила Полякова не выходила, но в ее жизни имели место несколько ярких романов. Долгое время звезда была влюблена в Андрея Смирнова, но роман оказался кратковременным, поскольку режиссер был женат. Из-за расставания артистка сильно страдала, в ее голову приходили жуткие мысли, а после она долго не могла влюбиться. Свое время знаменитость старалась заполнить работой и театром. Позже Полякова повстречала Анатолия Васильева, режиссер тоже состоял в браке. Несмотря на это, их роман длился долгое время, но в роли своего мужа она его не представляла. Впрочем, несмотря на не раз разбитое сердце, злобы актриса на бывших не таит, будучи благодарной каждому из них за время, проведенное вместе.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 23:00

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