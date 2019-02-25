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Эксперты назвали отличия между качественной Skoda Octavia с пробегом и «сарая» на колесах

Эксперты озвучили отличия между «сараем» на колесах и хорошей моделью Skoda Octavia, имеющей пробег, которые необходимо знать при выборе автомобиля чешского производителя. Данные рекомендации опубликованы с целью помочь потребителям в процессе приобретения транспортного средства на вторичном рынке.
Эксперты назвали отличия между качественной Skoda Octavia с пробегом и «сарая» на колесах

Специалисты рекомендуют в первую очередь осмотреть двигатель автомобиля и убедится, что средство не теряет масло за счет протечек. Частая проблема данной модели — это появления шума компрессора, которую также желательно избегать при покупке транспортного средства. Еще одним явлением, касающимся одних и тех же деталей, является громкая работа кондиционера. По утверждению экспертов: от этих двух проблем чаще всего можно избавится благодаря замене подшипника в компрессоре, но иногда приходится тратить большие деньги на замену всего модуля. Что именно придется заменить, визуально определить невозможно.

Также важно провести проверку состояния коробки передач и целостности кузова автомобиля. Необходимо внимательно изучить имеющиеся трещины и царапины на лакокрасочном покрытие, убедившись в отсутствие ржавчины. Если транспортное средство успело проехать большой километраж, то скорее всего, новому владельцу придется заменить трансмиссию.

Главным советом экспертов является проведение специализированной диагностики автомобиля. Это главная защита от недобросовестных перекупщиков, которые часто меняют приборную панель, что вводит в заблуждение покупателя.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 01:00

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