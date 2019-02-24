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Эксперты назвали фильмы, претендующие на получение “Оскара-2019”

Эксперты назвали фильмы, которые в 2019 году имеют право претендовать на получение “Оскара”. Официальная церемония вручения статуэток состоится в ночь на грядущий понедельник, 25 февраля.
Эксперты назвали фильмы, претендующие на получение “Оскара-2019”

Наверняка в числе победителей в одной из номинацией может оказаться лента “Фаворитка” с Рейчел Вайс и Оливией Колман. Режиссером проекта выступил Йоргос Лантимос. В нескольких категориях за награды сможет побороться и “Звезда родилась”, ставшая для Брэдли Купера дебютом в плане режиссуры. Леди Гага раскрыла свой актерский талант для зрителя с новой стороны, высокую оценку своей работы услышал и супруг Ирины Шейк. Отметить “Оскаром” могут также фильм “Человек на Луне”, где ведущую роль исполнил Райан Гослинг.

Ряд номинаций на получение престижной награды имеет боевик “Вдовы”, далее в списке стоит кинокартина “Сможете ли вы меня простить?”, высокие шансы на победу у “Зеленой книги”, “Черного клановца” и “Рома".



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:00

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