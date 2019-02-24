Гиперпрыгающий светящийся НЛО был замечен на острове в Норвегии





НЛО появился 20 февраля в окрестностях города Тромсё на севере Норвегии. Несмотря на то, что местность там гористая и уединенная, свидетели смогли заметить над одной из гор необычный шар. Объект появился над горой, возвысился над ней, будто подпрыгнув, а затем стремительно скрылся.Скотт Уорринг, известный ученый и охотник за НЛО, считает, что шар скрылся в подземной базе инопланетян. В 1989 году специалист и сам стал свидетелем подобного поведения корабля пришельцев, а потому понимает реакцию случайного свидетеля.Тогда объект внеземного происхождения появился вблизи города Рапид-Сити в Южной Дакоте. Шары в небе видел не только уфолог, но и местные жители, они будто усиливали свое свечение во время движения по небу, поделился Уорринг. По словам норвежца, шары проявляли активность в течение 15 минут перед тем, как совсем исчезнуть.