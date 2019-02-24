Наталья Рудова вспомнила о своей любви с первого взгляда

Как отметила Наталья Рудова, над вопросом она серьезно задумалась, поскольку сперва считала, что такого не бывает. Затем выяснилось, что первая в ее жизни большая любовь случилась именно с первого взгляда. Актриса вспомнила, как однажды она сидела на веранде, заметив выходящего из автомобиля молодого человека. Даже не видя лица последнего, знаменитость поняла, что это тот, кто ей нужен. Когда мужчина подошел, она только убедилась в своей правоте. Хотя история имела место много времени назад и с тем избранником Рудова сейчас не вместе, влюбилась она с первого взгляда. У своих фолловеров актриса поинтересовалась, верят ли они в искренние чувства, возникающие после одного взгляда.В комментариях подписчики начали делиться своим мнением и опытом влюбленности таким образом. Пост на странице Натальи Рудовой успел собрать свыше 80 тысяч отметок “Мне нравится”.