Rolls-Royce не справляется с потребительским спросом на Cullinan





Внедорожник Rolls-Royce Cullinan был представлен в конце прошлого года и сразу же завоевал расположение покупателей. Многие из заказчиков пожелали видеть в своем арсенале именно авто ранее принадлежавшего BMW бренда. Они уже назвали кроссовер "духом экстаза".В прошлом году бренд увеличил продажи на 20%, после чего был вынужден расширить свой штаб на 200 человек. Кроме внедорожника Rolls-Royce Cullinan популярностью пользуется также модель Phantom восьмого поколения. Примечательно, что треть продаж авто пришлась на США.