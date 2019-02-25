Rolls-Royce не справляется с потребительским спросом на Cullinan
Компания Rolls-Royce не может справиться с огромным спросом на свою модель Cullinan, даже запустив на своем заводе в Гудвуде все мощности на максимальных показателях. Несмотря на большую стоимость, книга заказов на авто заполнена уже до июля, и они продолжают поступать.
Внедорожник Rolls-Royce Cullinan был представлен в конце прошлого года и сразу же завоевал расположение покупателей. Многие из заказчиков пожелали видеть в своем арсенале именно авто ранее принадлежавшего BMW бренда. Они уже назвали кроссовер "духом экстаза".
В прошлом году бренд увеличил продажи на 20%, после чего был вынужден расширить свой штаб на 200 человек. Кроме внедорожника Rolls-Royce Cullinan популярностью пользуется также модель Phantom восьмого поколения. Примечательно, что треть продаж авто пришлась на США.
Внедорожник Rolls-Royce Cullinan был представлен в конце прошлого года и сразу же завоевал расположение покупателей. Многие из заказчиков пожелали видеть в своем арсенале именно авто ранее принадлежавшего BMW бренда. Они уже назвали кроссовер "духом экстаза".
В прошлом году бренд увеличил продажи на 20%, после чего был вынужден расширить свой штаб на 200 человек. Кроме внедорожника Rolls-Royce Cullinan популярностью пользуется также модель Phantom восьмого поколения. Примечательно, что треть продаж авто пришлась на США.
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 00:00