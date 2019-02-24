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Беременная Катя Колисниченко едва не потеряла ребёнка на Мальдивах

Беременная участница шоу "Дом-2" Катя Колисниченко отправилась со своим избранником на Мальдивы, откуда делится с поклонниками ощущениями от отдыха. Недавно девушка пожаловалась, что едва не потеряла ребенка во время поездки на яхте. После пережитых ощущений звезда посоветовала беременным девушкам внимательнее относиться к своему самочувствию.
Беременная Катя Колисниченко едва не потеряла ребёнка на Мальдивах

Катя Колисниченко рассказала, что они с избранником решили с одного острова перебраться на другой, чтобы быть поближе к аэропорту. Сделать это можно на яхте,однако такая прогулка обернулась для девушки негативными последствиями. Звезда "Дома-2" пожаловалась, что чувствовала себя ужасно, ведь при разгоне яхты у нее было такое ощущение, что они верхом на гепарде гонятся за добычей. Колисниченко очень испугалась за своего малыша, а ее избранник попросил капитана снизить скорость.
Беременная Катя Колисниченко едва не потеряла ребёнка на Мальдивах

Теперь Катя Колисниченко пообещала быть более ответственной, чего пожелала и своим поклонникам. Они же, в свою очередь, посочувствовали беременной участнице, и пожелали здоровья ей и малышу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:40

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