Беременная Катя Колисниченко едва не потеряла ребёнка на Мальдивах

Катя Колисниченко рассказала, что они с избранником решили с одного острова перебраться на другой, чтобы быть поближе к аэропорту. Сделать это можно на яхте,однако такая прогулка обернулась для девушки негативными последствиями. Звезда "Дома-2" пожаловалась, что чувствовала себя ужасно, ведь при разгоне яхты у нее было такое ощущение, что они верхом на гепарде гонятся за добычей. Колисниченко очень испугалась за своего малыша, а ее избранник попросил капитана снизить скорость.Теперь Катя Колисниченко пообещала быть более ответственной, чего пожелала и своим поклонникам. Они же, в свою очередь, посочувствовали беременной участнице, и пожелали здоровья ей и малышу.