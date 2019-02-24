Ученые назвали защищающий от образования тромбов фрукт





В России сливы являются доступным и недорогим по стоимости фруктом, чье наличие в повседневном меню во время сезона созревания окажет пользу как взрослым, так и детям. В составе угощения имеются множественные полезные витамины и микроэлементы, в том числе железо, фосфор, йод, а также цинк, магний, входящие в группы В, А, Е, К и С витамины. Помимо этого, в плодах содержатся важные для укрепления иммунитета антиоксиданты и клетчатка.Список показаний, при котором способна помочь слива, достаточно внушительный. В частности, их присутствие в рационе полезно при наличии проблем с ЖКТ, анемии, сбоях в работе сердечно-сосудистой системы, а также гипертонии и т.д. Чтобы получить максимальную пользу, достаточно каждый день съедать порядка 3-4 плодов.