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Ученые назвали защищающий от образования тромбов фрукт

Ученые назвали фрукт, который способен защитить организм от образования тромбов. Чтобы сократить риск тромбоза, медики призывают включить в свой рацион большое количество слив.
Ученые назвали защищающий от образования тромбов фрукт

В России сливы являются доступным и недорогим по стоимости фруктом, чье наличие в повседневном меню во время сезона созревания окажет пользу как взрослым, так и детям. В составе угощения имеются множественные полезные витамины и микроэлементы, в том числе железо, фосфор, йод, а также цинк, магний, входящие в группы В, А, Е, К и С витамины. Помимо этого, в плодах содержатся важные для укрепления иммунитета антиоксиданты и клетчатка.

Список показаний, при котором способна помочь слива, достаточно внушительный. В частности, их присутствие в рационе полезно при наличии проблем с ЖКТ, анемии, сбоях в работе сердечно-сосудистой системы, а также гипертонии и т.д. Чтобы получить максимальную пользу, достаточно каждый день съедать порядка 3-4 плодов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:46

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