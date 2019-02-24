Археологи раскрыли причины специфического расположения египетских пирамид





Как известно, впечатляющие пирамиды Гизы были построены египтянами без применения каких-либо инновационных технологий. По словам археолога и инженера Глена Дэша, при строительстве пирамиды Хуфу великий памятник был выровнен по сторонам света с точностью до 1/15 градуса, а вот сооружения в Гизе показали одинаковое отклонение – они слегка повернуты против часовой стрелки от контрольных точек. Ещё год назад специалист выдвинул теорию: более 4,5 тысяч лет назад жители древнего Египта использовали осеннее равноденствие, чтобы достичь идеального выравнивания.Данный период фиксируется 1 раз в полгода, именно в этот момент экватор Земли проходит через центр солнечного диска. Во время строительства мастера могли применить гномон, который бы отслеживал точку тени через равные промежутки времени. К концу дня образовывалась плавная кривая, а определив 2 нужные точки, египтяне создавали линию, идущую с востока на запад.