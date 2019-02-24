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Археологи раскрыли причины специфического расположения египетских пирамид

Археологи рассказали о причинах необычного расположения пирамид, которое столетиями озадачивало специалисты. Соответствующая научная статья появилась на страницах издания The Journal of Ancient Egyptian Architecture.
Археологи раскрыли причины специфического расположения египетских пирамид

Как известно, впечатляющие пирамиды Гизы были построены египтянами без применения каких-либо инновационных технологий. По словам археолога и инженера Глена Дэша, при строительстве пирамиды Хуфу великий памятник был выровнен по сторонам света с точностью до 1/15 градуса, а вот сооружения в Гизе показали одинаковое отклонение – они слегка повернуты против часовой стрелки от контрольных точек. Ещё год назад специалист выдвинул теорию: более 4,5 тысяч лет назад жители древнего Египта использовали осеннее равноденствие, чтобы достичь идеального выравнивания.

Данный период фиксируется 1 раз в полгода, именно в этот момент экватор Земли проходит через центр солнечного диска. Во время строительства мастера могли применить гномон, который бы отслеживал точку тени через равные промежутки времени. К концу дня образовывалась плавная кривая, а определив 2 нужные точки, египтяне создавали линию, идущую с востока на запад.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:37

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