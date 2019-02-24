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Стилисты дали советы по поводу выбора аксессуаров для смартфонов

Несмотря на тот факт, что большое количество потребителей воспринимают чехлы для мобильных телефонов не иначе, как средство защиты, многие модные бренды давно признали их важным аксессуаром. Стилисты дали ряд советов владельцам, как правильно выбрать бампер для смартфона.
Стилисты дали советы по поводу выбора аксессуаров для смартфонов

Представители крупных брендов, которые создают аксессуары уверяют, что чехол для телефона может быть, как модным, так и уже вышедшим из моды. Именно из-за этого, по их мнению, необходимо внимательно относится к выбору кожухов, которые постоянно попадают на глаза посторонних людей.

Представители фэшен-индустрии всегда следили за развитием популярности мобильных девайсов в жизни человека. Забирая из жизни юзера много вещей, которые разработчики вместили в гаджеты, смартфон снизил популярность сумок, а со временем и кошельков. Для того, чтобы не потерять свою целевую аудиторию кутюрье занялись производством нестандартных чехлов для мобильных телефонов. Популярности они набрали в 2014 году, когда модный дом Moschino выпустил на подиум модель с устройство в чехле, напоминающем порцию картошки из McDonald’s.
Стилисты дали советы по поводу выбора аксессуаров для смартфонов

По словам стилиста Романа Белоснежного, одним из простейших способов подбора трендового чехла остается выбор продукта с логотипом. Представитель модной индустрии уверен, что «логомания» долгое время будет оставаться популярной. Еще одним способом придать своему устройству стильный вид – это приобретение многофункционального чехла или одновременное ношение смартфона в нескольких кожухах. Белоснежный подчеркнул, что прозрачные силиконовые бамперы, а также имеющие прозрачные вставки или чехлы с желтым и красным оттенком никогда не выходят из моды.

Многие стилисты сходятся во мнение, что помочь в выборе актуального аксессуара смартфона всегда помогут социальный сети. По словам представителей фэшн-индустрии, большое количество модных домов обращаются к популярным блогерам и звездам эстрады с просьбой опубликовать пост с их продуктом.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:25

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