В возрасте 88 лет скончался композитор Лев Колодуб





Лев Колодуб при жизни стал известным благодаря своим музыкальным композициям, он был признан Министерством Культуры Украины одним из выдающихся деятелей искусства своего времени. При жизни композитор успел стать главой Музыкального фонда на родине, войти в Ассоциацию деятелей духовой музыки Украины, а также Киевскую организацию Союза композиторов Украины.Поклонники выразили свои соболезнования жене Колодуба, композитору Жанне Ефимовне,а также детям и внукам.