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В возрасте 88 лет скончался композитор Лев Колодуб

Сегодня стало известно, что из жизни ушел известный не только на родине, но и за ее пределами композитор Лев Колодуб. Знаменитость умер утром, ему было 88 лет, в последнее время деятель работал профессором Национальной академии Украины, основанной П.И. Чайковским.
В возрасте 88 лет скончался композитор Лев Колодуб

Лев Колодуб при жизни стал известным благодаря своим музыкальным композициям, он был признан Министерством Культуры Украины одним из выдающихся деятелей искусства своего времени. При жизни композитор успел стать главой Музыкального фонда на родине, войти в Ассоциацию деятелей духовой музыки Украины, а также Киевскую организацию Союза композиторов Украины.

Поклонники выразили свои соболезнования жене Колодуба, композитору Жанне Ефимовне,а также детям и внукам.



 
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Культура
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:07

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