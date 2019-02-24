Алексей Иванов раскритиковал снятый по его роману фильм «Тобол»

"Ну что ж, я посмотрел сие творение. Думал, окажется просто глупо, но получил бонус в виде скуки. Недоваренная каша из топора. Я запомнил только казахских каскадёров, пролетающих над каким-то гнездом спугнутой кукушки. Быстрая дежурная скороговорка человеческих отношений в начале фильма – и потом бесконечное рубилово во вспышках пиротехники. Я ожидал Игры престолов, а получил драку табуретками. Создатели фильма проявили большой талант, чтобы так бездарно распорядиться полученным ресурсом", - сообщил Иванов.





Бюджет фильма, снятого компанией "Solivs", составлял полмиллиарда долларов, он вышел на экраны в преддверии Дня Защитника Отечества. Роман посвящен жизни Сибири во времена Петра Первого и его реформ.