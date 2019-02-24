Алексей Иванов раскритиковал снятый по его роману фильм «Тобол»
Алексей Иванов обрушился с критикой на снятый по его роману фильм "Тобол". По мнению писателя, он получил так званое "сражение табуретками" вместо "Игры престолов". Критик возмущен таким бездарным использованием полученных ресурсов.
Бюджет фильма, снятого компанией "Solivs", составлял полмиллиарда долларов, он вышел на экраны в преддверии Дня Защитника Отечества. Роман посвящен жизни Сибири во времена Петра Первого и его реформ.
"Ну что ж, я посмотрел сие творение. Думал, окажется просто глупо, но получил бонус в виде скуки. Недоваренная каша из топора. Я запомнил только казахских каскадёров, пролетающих над каким-то гнездом спугнутой кукушки. Быстрая дежурная скороговорка человеческих отношений в начале фильма – и потом бесконечное рубилово во вспышках пиротехники. Я ожидал Игры престолов, а получил драку табуретками. Создатели фильма проявили большой талант, чтобы так бездарно распорядиться полученным ресурсом", - сообщил Иванов.
Бюджет фильма, снятого компанией "Solivs", составлял полмиллиарда долларов, он вышел на экраны в преддверии Дня Защитника Отечества. Роман посвящен жизни Сибири во времена Петра Первого и его реформ.
Культура
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:00