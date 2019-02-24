Сборная России прошла в финальную часть чемпионата мира по баскетболу





Во время игры с финнами в матче квалификационного турнира Кубка мира 2019 сборной РФ удалось обойти соперников, опередив их при счете 91:76. Наиболее высокий результат среди игроков отечественной команды смог получить Дмитрий Кулагин, он реализовал в течение игры 22 очка. Непосредственно для команды Сергея Базаревича это восьмая победа за 12 проведенных матчей.Между тем, чемпионат мира по баскетболу в 2019 году будет проходить на территории Китая в период с конца августа и до середины сентября. Примечательно, что попасть в финал отечественным спортсменам не удавалось уже девять лет, последний раз показать столь высокий результат они смогли только в 2010 году.