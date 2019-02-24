Правительство в России готовит индивидуальный пересчет пенсий





Со слов Голиковой, Владимир Путин фактически лично и “в столбик” рассчитывал пенсии для представленных в РФ категорий населения. Политик подчеркнула, что для главы государства крайне важно понимать даже наиболее мелкие детали. Предполагается, что в пересчет включат индексацию выплат пенсионерам с 1 января, а также индексацию ЕДВ 1 февраля в случаях, когда граждане получали суммы ниже прожиточного минимума.Причиной для внесения изменений в порядок индексации пенсий непосредственно в России послужили многочисленные жалобы со стороны граждан, которые так и не дождались обещанной индексации. Также совсем недавно в Минтруда озвучили инициативу проиндексировать на 2% социальные пенсии жителей России. Сделать это предлагается в период с 1 апреля текущего года.