Подписчики подсчитали, сколько Ксения Бородина потратила на отдых в Таиланде

По сведениям пользователей Сети, одна ночь пребывания в отеле класса люкс, который выбрала Ксения Бородина, стоит в среднем от 40000 до 300000 тысяч рублей. Еще телеведущая взяла с собой несколько купальников, цена таких костюмов составляет от 50 000 рублей и больше.К слову, Ксения Бородина решила не ограничиваться только купанием в море и загаром на солнце, она намерена посетить несколько экскурсий, а также заняться активным отдыхом. Стоит отметить, что звезда на отдыхе не фотографируется со своими поклонниками, отмечая, что там она прежде всего жена и мать, а не известная личность.