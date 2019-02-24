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Подписчики подсчитали, сколько Ксения Бородина потратила на отдых в Таиланде

Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина не скрывает своей любви к жарким курортам, не упуская возможности насладиться отдыхом и позагорать на солнце. Недавно звезда вместе с мужем Курбаном Омаровым и детьми отправилась в Таиланд, а ее внимательные подписчики уже успели подсчитать, сколько знаменитость потратила на семейный отдых.
Подписчики подсчитали, сколько Ксения Бородина потратила на отдых в Таиланде

По сведениям пользователей Сети, одна ночь пребывания в отеле класса люкс, который выбрала Ксения Бородина, стоит в среднем от 40000 до 300000 тысяч рублей. Еще телеведущая взяла с собой несколько купальников, цена таких костюмов составляет от 50 000 рублей и больше.
Подписчики подсчитали, сколько Ксения Бородина потратила на отдых в Таиланде

К слову, Ксения Бородина решила не ограничиваться только купанием в море и загаром на солнце, она намерена посетить несколько экскурсий, а также заняться активным отдыхом. Стоит отметить, что звезда на отдыхе не фотографируется со своими поклонниками, отмечая, что там она прежде всего жена и мать, а не известная личность.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:00

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