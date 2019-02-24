Александру Бортич заподозрили в тайной свадьбе с сыном депутата

О замужестве Александры Бортич в соцсетях и прессе заговорили после того, как в Сети появилось фото, где на пальце актрисы виднеется обручальное кольцо. При этом сама знаменитость заинтриговала еще и текстом под публикацией, отметив, что придумывать подпись для этого кадра вовсе не обязательно. Некоторые фолловеры начали поздравлять кумира и ее избранника со свадьбой, желая паре крепкой семейной жизни. Впрочем, официально данный факт Бортич пока не подтверждала.Сперва Александра Бортич состояла в отношениях со своим коллегой по цеху, а после разрыва с ним достаточно быстро связала себя узами брака с рэпером. Рассталась пара в 2018 году, решив оформить развод. В одиночестве актриса оставалась недолго, оперативно закрутив роман с Савельевым, а последний уже успел познакомить избранницу с родителями.