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В Астраханской области неизвестный злоумышленник обстрелял полицейских

В Астраханской области неизвестный злоумышленник обстрелял сотрудников полиции. Происшествие случилось в населенном пункте Бахтемир, что подтверждается в сообщении регионального СКР.
В Астраханской области неизвестный злоумышленник обстрелял полицейских

Предварительно, местные жители вызвали сотрудников полиции, заметив мужчину с ружьем, разгуливающего по улице. Прибывшие правоохранители столкнулись с сопротивлением незнакомца, поскольку тот отказался отдавать оружие и начал стрелять в сторону стражей порядка, ранив одного из них. Сотрудники МВД Астраханской области вынуждены были открыть ответный огонь, вследствие чего злоумышленник оказался убит.

По факту ЧП возбудили уголовное делопроизводство, на месте случившегося ведут работу представители следственной группы. Отмечается, что гражданские лица вследствие перестрелки или их имущество не пострадали. Личность стрелявшего и другие обстоятельства инцидента будут установлены в процессе расследования.



 
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Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:38

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