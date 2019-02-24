Медики рассказали о симптомах дефицита витамина B12





Витамин B12 играет значимую роль для функционирования нервной системы и производства эритроцитов, осуществляющих транспортировку кислорода по организму. Среди наиболее ярких симптомов нехватки элемента могут проявляться усталость, язвы во рту, также развиваются проблемы с памятью и зрением, в мыслях может возникать путаница, нередко на фоне дефицита B12 наблюдается депрессия. Если недостачу B12 своевременно выявить, ее можно достаточно быстро восполнить.В случаях, когда нехватку B12 пускают на самотек, возможны и более серьезные неприятности, например, осложнения при вынашивании ребенка, проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также временное бесплодие. Назначает лечение обычно врач, включая в рацион определенные продукты и добавки. Из еды витамин содержится в яйцах, молоке, лососе, а также сыре и мясе.