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Медики рассказали о симптомах дефицита витамина B12

Медики рассказали о симптомах дефицита в организме витамина B12. Нехватка указанного элемента имеет ряд неприятных последствий, в числе которых также и анемия.
Медики рассказали о симптомах дефицита витамина B12

Витамин B12 играет значимую роль для функционирования нервной системы и производства эритроцитов, осуществляющих транспортировку кислорода по организму. Среди наиболее ярких симптомов нехватки элемента могут проявляться усталость, язвы во рту, также развиваются проблемы с памятью и зрением, в мыслях может возникать путаница, нередко на фоне дефицита B12 наблюдается депрессия. Если недостачу B12 своевременно выявить, ее можно достаточно быстро восполнить.

В случаях, когда нехватку B12 пускают на самотек, возможны и более серьезные неприятности, например, осложнения при вынашивании ребенка, проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также временное бесплодие. Назначает лечение обычно врач, включая в рацион определенные продукты и добавки. Из еды витамин содержится в яйцах, молоке, лососе, а также сыре и мясе.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:19

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