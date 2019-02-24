Ники Минаж отменила концерт в Словакии по техническим причинам





По словам Ники Минаж, оборудования, которое было в наличии у организаторов, не было достаточно для трюков, запланированных во время выступления. К примеру, певица должна была подняться под потолок с помощью специального крепления. Сделать это не представлялось возможным, команда исполнительницы долго искала пути решения проблемы, но в итоге выступление пришлось отменить.К слову, фанаты Ники Минаж ждали несколько часов, прежде чем певица вышла на сцену с извинениями. В своем посте в Instagram артистка выразила им свое признание и любовь, и пообещала выступить в следующий раз. Сейчас же певица находится в Польше, где у нее запланирован еще один концерт.