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Ники Минаж отменила концерт в Словакии по техническим причинам

Одна из самых ярких певиц современности Ники Минаж была вынуждена отменить свой концерт в Словакии, запланированный на пятницу. Певица опубликовала в Instagram пост, где рассказала о серьезных причинах угрозы жизни членам ее команды по техническим причинам.
Ники Минаж отменила концерт в Словакии по техническим причинам

По словам Ники Минаж, оборудования, которое было в наличии у организаторов, не было достаточно для трюков, запланированных во время выступления. К примеру, певица должна была подняться под потолок с помощью специального крепления. Сделать это не представлялось возможным, команда исполнительницы долго искала пути решения проблемы, но в итоге выступление пришлось отменить.

К слову, фанаты Ники Минаж ждали несколько часов, прежде чем певица вышла на сцену с извинениями. В своем посте в Instagram артистка выразила им свое признание и любовь, и пообещала выступить в следующий раз. Сейчас же певица находится в Польше, где у нее запланирован еще один концерт.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:13

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