Подвергшийся критике после отбора на “Евровидение” украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым

Скандал развернулся после попадания сестер Опанасюк в финал отбора на “Евровидение”. За день до эфира во время интервью Anna Maria отказались говорить об “оккупации” Крыма и войне между РФ и Украиной. Впоследствии ведущий отбора и члены жюри подвергли дуэт критике, заставив выбирать между родителями в Крыму, где те продолжают жить и работать, и непосредственно конкурсом. “Травля” исполнительниц продолжилась и в Сети.Представляющий общественную палату Крыма Григорий Иоффе решил поддержать Anna Maria, пригласив их в Крым. Он отметил, что помнит путь девушек в качестве певиц, когда они только начинали выступать. Кроме того, обе в раннем возрасте были удостоены звания народных артисток республики. Чиновник отметил, что в Украине дуэту предстоит пройти непростой путь, однако в Крыму им всегда будут рады.