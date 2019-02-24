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Подвергшийся критике после отбора на “Евровидение” украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым

Дуэт Anna Maria пригласили в Крым после критики в адрес сестер во время участия в отборе на “Евровидение-2019” от Украины. Поводом для агрессии послужила позиция артисток относительно полуострова.
Подвергшийся критике после отбора на “Евровидение” украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым

Скандал развернулся после попадания сестер Опанасюк в финал отбора на “Евровидение”. За день до эфира во время интервью Anna Maria отказались говорить об “оккупации” Крыма и войне между РФ и Украиной. Впоследствии ведущий отбора и члены жюри подвергли дуэт критике, заставив выбирать между родителями в Крыму, где те продолжают жить и работать, и непосредственно конкурсом. “Травля” исполнительниц продолжилась и в Сети.

Представляющий общественную палату Крыма Григорий Иоффе решил поддержать Anna Maria, пригласив их в Крым. Он отметил, что помнит путь девушек в качестве певиц, когда они только начинали выступать. Кроме того, обе в раннем возрасте были удостоены звания народных артисток республики. Чиновник отметил, что в Украине дуэту предстоит пройти непростой путь, однако в Крыму им всегда будут рады.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:07

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