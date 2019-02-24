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Гоген Солнцев называет дочь 64-летней Екатерины Терешкович "любимой дочуркой"

Гоген Солнцев признался, что называет Полину Давыдову, дочь своей 64-летней супруги, "любимой дочуркой". Один из самых ярких 38-летних участников проекта "Дом-2" рассказал на своей странице в Instagram, как отметил День Защитника Отечества.
Гоген Солнцев называет дочь 64-летней Екатерины Терешкович "любимой дочуркой"

О Полине Давыдовой общественность узнала из программы Андрея Малахова, где Гоген Солнцев рассказал о своем решении разойтись со своей супругой Екатериной Терешкович из-за ее выходок. Тогда дочь должна была отговорить экс-участника "Дома-2" от такого решительного шага. После программы Солнцев не раз рассказывал, что общается с Полиной Давыдовой, они дружат. На 14 февраля шоумен приготовил для супруги подарок, который одобрила ее наследница.
Гоген Солнцев называет дочь 64-летней Екатерины Терешкович "любимой дочуркой"

Сегодня на странице одного из самых ярких участников "Дома-2" появилась запись, посвященная празднику.

"От всей души поздравляем с 23 февраля! Мы с Полиной чудно провели этот день, несмотря на то, что приглашали спеть на нескольких праздничных мероприятиях. Выбрал провести этот день с моей любимой дочуркой, как я ласково называю Полину. Вечером даже застали салют, и загадывали желания под залпы!",- написал Солнцев, добавив совместную фотографию с Давыдовой.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:21

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