Гоген Солнцев называет дочь 64-летней Екатерины Терешкович "любимой дочуркой"

"От всей души поздравляем с 23 февраля! Мы с Полиной чудно провели этот день, несмотря на то, что приглашали спеть на нескольких праздничных мероприятиях. Выбрал провести этот день с моей любимой дочуркой, как я ласково называю Полину. Вечером даже застали салют, и загадывали желания под залпы!",- написал Солнцев, добавив совместную фотографию с Давыдовой.

О Полине Давыдовой общественность узнала из программы Андрея Малахова, где Гоген Солнцев рассказал о своем решении разойтись со своей супругой Екатериной Терешкович из-за ее выходок. Тогда дочь должна была отговорить экс-участника "Дома-2" от такого решительного шага. После программы Солнцев не раз рассказывал, что общается с Полиной Давыдовой, они дружат. На 14 февраля шоумен приготовил для супруги подарок, который одобрила ее наследница.Сегодня на странице одного из самых ярких участников "Дома-2" появилась запись, посвященная празднику.