Опубликован ТОП-5 автомобилей для настоящих мужчин





Первое место вряд ли вызовет большие споры - Mercedes-Benz G-Class всё ещё может похвастаться первобытной аутентичностью и грубыми квадратными формами. Тем не менее, даже этих факторов хватает, чтобы считаться самой «мужской» машиной на сегодняшнем рынке. Следом идёт Hummer H2, который при наличии слишком больших габаритов для городской езды и неликвидности всё равно занял второе место. ТОП-3 замыкает Cadillac Escalade – одна из самых распространенных служебных машин среди чиновников и знаменитостей.Четвёртое место у брутального внедорожника Jeep Wrangler, сохраняющего свой неповторимый имидж даже после смены поколений. Последнее место в списке досталось Toyota Land Cruiser – эффектному и солидному рамному внедорожнику.