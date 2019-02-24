Модель Тина Кунаки поделилась эротическим видео с Венсаном Касселем





В собственном профиле Тина Кунаки опубликовала эротического содержания ролик, где она показана в обнаженном виде. Сперва показан силуэт непосредственно модели, поправляющей свои волосы. Притом видно четко выделяющийся “беременный” живот автора публикации. Затем к ней внезапно присоединяется 52-летний Венсан Кассель, предпринимая попытку расстегнуть ширинку на брюках. Однако впоследствии актер так же быстро пропадает из виду.Просмотреть ролик с момента размещения в Сети успели более 600 тысяч пользователей. При этом публика обратила внимание на то, что Тина Кунаки по-прежнему кажется довольно стройной, и беременность заметно отразилась разве что на размерах живота 21-летней знаменитости.