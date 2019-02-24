«Можете не орать?»: Настасья Самбурская прервала песню во время выступления

Не так давно Настасья Самбурская стала выступать с песнями, периодически делясь с поклонниками фрагментами выступлений. Последний пост звезда сопроводила словами "Немножечко вчера покорпоративила". Для выступления артистка выбрала черное платье в пол с открытым декольте, а также перчатки того же цвета до локтей.На видео слышно постоянно доносящиеся крики, когда Самбурская поет песню "Институтка". В комментариях фанаты поинтересовались, не рассердило ли звезду такое поведение, на что она ответила - мужчины были не из России.