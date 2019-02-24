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«Можете не орать?»: Настасья Самбурская прервала песню во время выступления

Настасья Самбурская в Instagram показала фрагмент своего выступления, недавно актриса стала петь песни в стиле шансон. В подписи к публикации звезда рассказала, что выступала на корпоративе, а на кадрах видно, как она прервала выступление из-за постороннего крика посетителей.
«Можете не орать?»: Настасья Самбурская прервала песню во время выступления

Не так давно Настасья Самбурская стала выступать с песнями, периодически делясь с поклонниками фрагментами выступлений. Последний пост звезда сопроводила словами "Немножечко вчера покорпоративила". Для выступления артистка выбрала черное платье в пол с открытым декольте, а также перчатки того же цвета до локтей.

На видео слышно постоянно доносящиеся крики, когда Самбурская поет песню "Институтка". В комментариях фанаты поинтересовались, не рассердило ли звезду такое поведение, на что она ответила - мужчины были не из России.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:55

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