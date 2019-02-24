Хлоя Морец вышла на красную дорожку в платье с откровенным декольте
Актриса Хлоя Морец появилась на красной дорожке в пикантном платье с откровенным декольте. В соответствующем виде знаменитость посетила церемонию Independent Spirit Awards.
Хлоя Морец выбрала для мероприятия платье в духе танцовщиц фламенко, которое выделяется достаточно глубокой зоной декольте. При этом в целом наряд выглядит скромно, дополнила образ актриса босоножками на высоком каблуке и нейтральным макияжем, оставив волосы распущенными. Несмотря на большой вырез и отсутствие бюстгальтера, модные критики высоко оценили образ голливудской звезды, назвав его одним из наиболее удачных в “копилке” Морец.
Многие поклонники взволнованы тем, что актриса по-прежнему одна, считая, что она до сих пор переживает из-за разрыва с Бруклином Бекхэмом. С тех пор последний успел закрутить новый роман с 21-летней моделью, стараясь проводить в компании возлюбленной как можно больше времени.
Хлоя Морец выбрала для мероприятия платье в духе танцовщиц фламенко, которое выделяется достаточно глубокой зоной декольте. При этом в целом наряд выглядит скромно, дополнила образ актриса босоножками на высоком каблуке и нейтральным макияжем, оставив волосы распущенными. Несмотря на большой вырез и отсутствие бюстгальтера, модные критики высоко оценили образ голливудской звезды, назвав его одним из наиболее удачных в “копилке” Морец.
Многие поклонники взволнованы тем, что актриса по-прежнему одна, считая, что она до сих пор переживает из-за разрыва с Бруклином Бекхэмом. С тех пор последний успел закрутить новый роман с 21-летней моделью, стараясь проводить в компании возлюбленной как можно больше времени.
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:30