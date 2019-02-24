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Светлана Лобода показала «пополнение своей семьи» счастливыми малышами

Светлана Лобода решила рассказать поклонникам о «пополнении своей семьи» счастливыми малышами. На странице звезды появилось видео, собранное из ярких моментов со слепых прослушиваний в рамках шестого сезона шоу «Голос. Дети».
Светлана Лобода показала «пополнение своей семьи» счастливыми малышами

На кадрах видно, как звезда нажимает кнопку выбора, а затем поворачивается к залу. Дети радостно говорят, что выбирают Лободу, после чего певица обнимает юных избранников.

«В нашей семье пополнение!!! Вот они, все мои малыши. В полном счастье», - написала Светална Лобода в описании к новому посту. Публикация не оставила равнодушными фанатов звезды, за короткое время она набрала множество комментариев и лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:23

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