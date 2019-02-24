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Певица ГлюкoZa показала дочь, исполняющую песню группы “Би-2”

Отечественная певица Глюк'oZa продемонстрировала поклонникам дочь, исполняющую композицию группы “Би-2”. Соответствующий ролик артистка разместила в профиле в Instagram.
Певица ГлюкoZa показала дочь, исполняющую песню группы “Би-2”

Глюк'oZa решила поздравить мужчин с 23 февраля видео, на котором ее 12-летняя дочь Лидия играет на музыкальном инструменте, исполняя композицию “Летчик” авторства группы “Би-2”. В подписи к публикации Наталья Чистякова-Ионова указала, что о войне она с детства знает только плохое, поскольку она сопровождается смертью и испытаниями. Глюк'oZa добавила, что ее наследница даже в своем юном возрасте понимает, что нет ничего важнее мира и жизни человека.

Всех защитников певица поздравила с праздником, призвав почтить память тех, кто отдал свою жизнь ради настоящего, в котором живет современное общество. В комментариях фолловеры поддержали Глюк'oZу, также отметила публика и талант дочери артистки, предполагая, что девочка может пойти по стопам матери и выйти на сцену.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:16

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