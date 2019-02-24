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На Урале незнакомцы «похитили» 14 детей

На Урале добровольцы провели эксперимент, в рамках которого хотели проверить, как дети реагируют на обращения взрослых незнакомцев. Подопытные должны были увести детей с собой, предлагая им сладости, и используя другие известные приемы мошенников. Оказалось, что 14 из 20 детей доверяли взрослым, даже не зная их.
На Урале незнакомцы «похитили» 14 детей

Социальный эксперимент проходил в городе Снежинске, все происходящее записывалось на видео. Незнакомцы завоевывали внимание детей сладостями, а также просили их о помощи. Дети не знали о том, что участвуют в опытах, а также среди них были подростки до 20 лет. В общем детская аудитория представляла из себя 20 добровольцев в возрасте от 5 лет.

Итоги эксперимента показали, что большинство детей, даже зная о правилах безопасности поведения на улице, все равно доверяли незнакомцам. Сладостями и другими приемами "мошенникам" удалось завлечь 14 детей.



 
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Общество
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:05

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