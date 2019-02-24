Композитор Эннио Морриконе раскритиковал режиссеров за плохое понимание музыки





Морриконе на страницах книги высказал мнение, что большая часть режиссеров используют в качестве фона для своих кинокартин музыкальные произведения, которые не понимают. По мнению композитора, саундтрек, звучащий в фильме, обязан вызвать у зрителя определенную эмоцию, ради которой он писался. Именно это является важнейшим фактом при выборе музыки для фильма. В качестве примера композитор рассказал историю об авторе фильма «Нечто» Джоне Карпентере, который заказал у Морриконе саундтрек, однако не сказал о сюжете ни единого слова.Еще одним моментом, который не устраивает музыканта в работе с режиссерами – это их «тотальный контроль» над создателем композиций. Знаменитость подчеркнул, что некоторым режиссерам свойственно контролировать каждый нюанс, а это негативно сказывается на работе композиторов.