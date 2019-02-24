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Композитор Эннио Морриконе раскритиковал режиссеров за плохое понимание музыки

Известный композитор из Италии Эннио Морриконе подверг критике работу режиссеров, а точнее их неразборчивость в выборе музыки. Об этом автор рассказал в книге под названием «Ennio Morricone: In His Own Words».
Композитор Эннио Морриконе раскритиковал режиссеров за плохое понимание музыки

Морриконе на страницах книги высказал мнение, что большая часть режиссеров используют в качестве фона для своих кинокартин музыкальные произведения, которые не понимают. По мнению композитора, саундтрек, звучащий в фильме, обязан вызвать у зрителя определенную эмоцию, ради которой он писался. Именно это является важнейшим фактом при выборе музыки для фильма. В качестве примера композитор рассказал историю об авторе фильма «Нечто» Джоне Карпентере, который заказал у Морриконе саундтрек, однако не сказал о сюжете ни единого слова.

Еще одним моментом, который не устраивает музыканта в работе с режиссерами – это их «тотальный контроль» над создателем композиций. Знаменитость подчеркнул, что некоторым режиссерам свойственно контролировать каждый нюанс, а это негативно сказывается на работе композиторов.



 
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Культура
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:09

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