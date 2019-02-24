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Названы лучшие курорты 2019 года для наблюдения за северным сиянием

Блогер Visitfinland в своем видео на YouTube рассказал о 75 курортах, где можно хорошо провести время и кататься на лыжах. Достопримечательностью данных мест является появление северного сияния. Хотя там нет гор, туристов не оставили равнодушными четыре сопки - Леви и Руку, а также Юлляс и Пюхя-Луосто.
Названы лучшие курорты 2019 года для наблюдения за северным сиянием

Курорты Финляндии уже успели оценить жители Санкт-Петербурга и других крупных городов. По мнению большинства, самым зрелищным среди них является Леви, от России он расположен в 1800 километрах. Основной его достопримечательностью считается 230-километровая лыжня.

Горнолыжный курорт Пюхя привлекает своей близостью к заповедным местам, куда можно дойти по спускам или во время катания на лыжах. Курорт Юлляс на первом месте по появлению необычного природного северного сияния, включает в себя 63 склона и 29 подъемников.



 
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Общество
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:55

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