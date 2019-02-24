Названы лучшие курорты 2019 года для наблюдения за северным сиянием





Курорты Финляндии уже успели оценить жители Санкт-Петербурга и других крупных городов. По мнению большинства, самым зрелищным среди них является Леви, от России он расположен в 1800 километрах. Основной его достопримечательностью считается 230-километровая лыжня.Горнолыжный курорт Пюхя привлекает своей близостью к заповедным местам, куда можно дойти по спускам или во время катания на лыжах. Курорт Юлляс на первом месте по появлению необычного природного северного сияния, включает в себя 63 склона и 29 подъемников.