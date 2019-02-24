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Эксперты определили ТОП-5 подержанных бюджетных автомобилей для домохозяек до 500 тысяч рублей

Приобретая автомобиль, водители рассчитывают на определенный функционал транспортного средства. На этот раз эксперты составили рейтинг машин, отличающихся своей практичностью и идеально подходящих для домохозяек.
Эксперты определили ТОП-5 подержанных бюджетных автомобилей для домохозяек до 500 тысяч рублей

На первом месте оказалась модифицированная Nissan Note I, пользующуюся большой популярностью среди женщин. Модели 2011-2012 года оснащаются 1,4 или 1,6-литровыми моторами на 90 и 110 лошадиных сил, а их стоимость не превышает полумиллиона рублей. Следом идёт Renault Scenic II с разнообразной моторной гаммой и большой вместительностью. ТОП-3 закрывает Ford Focus I 2012 модельного года, который можно приобрести на «вторичке» почти за 500 тысяч рублей. Несмотря на скромные моторы, автомобиль обеспечивает практичность и вместительность.

Kia Soul первой генерации досталась четвёртая строчка: в данном случае рассматриваются экземпляры 2009-2010 годов выпуска – их ещё можно купить в приемлемом состоянии за 500 тысяч рублей. Заключительное место в рейтинге занял хэтчбек Peugeot 307.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:47

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