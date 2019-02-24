Хью Джекман снимется в продолжении мюзикла «Величайший шоумен»





Драматический мюзикл «Величайший шоумен» рассказывает историю жизни одного из самых известных представителей современного шоу-бизнеса. Фильм вышел в 2017 году и принес за короткое время создателям 453 миллиона долларов. При этом бюджет самой киноленты составил только 84 миллиона. На сегодняшний день продюсеры заговорили о возможности создания второй части успешной картины. Во время беседы с представителями средств массовой информации режиссер Майкл Грэйси сделал намек на то, что идет работа над началом съемки второй части мюзикла. Известно: в стадию разработки входит заключение договора с создателями песен. Отметим, что написанная дуэтом Pasek and Paul и исполненная в первой части «Величайшего шоумена» «This is me» номинировалась на «Оскар» и получила статуэтку премии «Глобус» в номинации «Лучшая песня».Перед тем, как мюзикл появился на экранах зрителей и стал одним из любимых ими фильмов, группе создателей пришлось поработать над ним семь лет. Главная роль досталась актеру Хью Джекману, который исполнил все песни самостоятельно.Вместе с Джекманом в киноленте снялись такие знаменитости как Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Зендая и Ребекка Фергюсон. Эксперты говорят о том, что еще рано утверждать о возврате всех исполнителей к своим ролям, возможно некоторые из них будут заменены. Отметим, что исполнитель роли «отца» современного шоу - бизнеса ранее выступал с заявление, что всегда готов снова стать часть группы, которая создала «Величайшего шоумена».