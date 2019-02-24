АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние мегалиты Мальты могли быть построены представителями исчезнувшей подводной цивилизации
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Хью Джекман снимется в продолжении мюзикла «Величайший шоумен»

Австралийский актер Хью Джекман скорее всего примет участие в съемках продолжения нашумевшего мюзикла «Величайший шоумен», в котором сыграл Финеаса Тейлора Барнума. Намек на такое развитие событий сделал режиссер музыкальной киноленты Майкл Грэйси.
Хью Джекман снимется в продолжении мюзикла «Величайший шоумен»

Драматический мюзикл «Величайший шоумен» рассказывает историю жизни одного из самых известных представителей современного шоу-бизнеса. Фильм вышел в 2017 году и принес за короткое время создателям 453 миллиона долларов. При этом бюджет самой киноленты составил только 84 миллиона. На сегодняшний день продюсеры заговорили о возможности создания второй части успешной картины. Во время беседы с представителями средств массовой информации режиссер Майкл Грэйси сделал намек на то, что идет работа над началом съемки второй части мюзикла. Известно: в стадию разработки входит заключение договора с создателями песен. Отметим, что написанная дуэтом Pasek and Paul и исполненная в первой части «Величайшего шоумена» «This is me» номинировалась на «Оскар» и получила статуэтку премии «Глобус» в номинации «Лучшая песня».

Перед тем, как мюзикл появился на экранах зрителей и стал одним из любимых ими фильмов, группе создателей пришлось поработать над ним семь лет. Главная роль досталась актеру Хью Джекману, который исполнил все песни самостоятельно.

Вместе с Джекманом в киноленте снялись такие знаменитости как Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Зендая и Ребекка Фергюсон. Эксперты говорят о том, что еще рано утверждать о возврате всех исполнителей к своим ролям, возможно некоторые из них будут заменены. Отметим, что исполнитель роли «отца» современного шоу - бизнеса ранее выступал с заявление, что всегда готов снова стать часть группы, которая создала «Величайшего шоумена».



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опубликован ТОП-5 автомобилей для
Подписчики подсчитали, сколько Ксения
«Можете не орать?»: Настасья Самбурская
В Австралии стало вирусным фото коалы в
Модель Тина Кунаки поделилась
В Астраханской области неизвестный
Хлоя Морец вышла на красную дорожку в
Светлана Лобода показала «пополнение
Гоген Солнцев называет дочь 64-летней
Певица ГлюкoZa показала дочь,
Композитор Эннио Морриконе
На Урале незнакомцы «похитили» 14 детей
Полина Гагарина трогательно поздравила
Названы лучшие курорты 2019 года для
Эксперты определили ТОП-5 подержанных
Хью Джекман снимется в продолжении
Специалисты оценили обновленный
После скандала в Голливуде Вуди Аллен
Огромная «ГАЗель Next» поступила на
Агата Муцениеце напугала поклонников
Ученые подобрали меню для питающихся в
В Японии сняли видео о безопасности
Любовь Успенская радует своих питомцев
Артемий Троицкий посоветовал закрыть
Названы снятые Георгием Данелия шедевры
Лазарев и другие: Кто из артистов
Ученые: Шафран приносит пользу при
СМИ рассказали о попытках отечественных
Доказано влияние курения на мозг
Из клиники Стаса Пьехи было похищено
Просмотреть все новости