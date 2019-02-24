Специалисты оценили обновленный Mercedes-Benz G-class





Несмотря на высокую стоимость (почти 150 000 долларов), речь идёт об идеальном спортивном автомобиле для семьи: таковым он стал в связи с большой вместительностью, стильностью и привлекательностью. Обновления коснулись и внешнего, и внутреннего вида. G63 оснащается адаптивной спортивной подвеской, высокопроизводительным выхлопом, системой полного привода и новой радиаторной решёткой Panamericana.В подкапотном пространстве размещается Twin-Turbo V8 на 4,0 литра мощностью в 575 лошадиных сил. С 0 до 100 км/час транспортное средство разгоняется в течение 4,5 секунд, а максимальная скорость составит 240 км/час. Впрочем, эти характеристики доступны лишь с установкой пакета драйверов AMG. Без них, максимальный показатель скорости снизится до 220 км/час.