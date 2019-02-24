Огромная «ГАЗель Next» поступила на реализацию к дилерам





Так, компания «ЗападГАЗавтосервис» уже успела получить несколько экземпляров новой удлиненной машины и разместить их у себя в дилерском центре, расположенном в Бресте. Новая модель получила платформу с массой 4,6 тонны от прошлой модели, однако ее оснастили увеличенной колесной базой и кузовом, параметры которых составляют теперь 3950 и 7114 миллиметров соответственно.Грузоподъемность авто увеличилась до 2,6 тонн, а количество мест до 22, все это обеспечила модернизированная задняя подвеска, а также усиленная рама. Под капотом «ГАЗель Next» разместился 2,8-литровый турбодизельный двигатель Huadong (Cummins) мощностью 150 л. с. и 330 Нм крутящего момента.