Огромная «ГАЗель Next» поступила на реализацию к дилерам
«ГАЗель Next» производства Горьковского автозавода уже начала поступать к дилерам. Официально новинка должна выйти в продажу только в марте, но производитель считает, что поставки выгоднее делать сейчас, так как авто будет пользоваться ажиотажным спросом, несмотря на стоимость в 1800 000 рублей.
Так, компания «ЗападГАЗавтосервис» уже успела получить несколько экземпляров новой удлиненной машины и разместить их у себя в дилерском центре, расположенном в Бресте. Новая модель получила платформу с массой 4,6 тонны от прошлой модели, однако ее оснастили увеличенной колесной базой и кузовом, параметры которых составляют теперь 3950 и 7114 миллиметров соответственно.
Грузоподъемность авто увеличилась до 2,6 тонн, а количество мест до 22, все это обеспечила модернизированная задняя подвеска, а также усиленная рама. Под капотом «ГАЗель Next» разместился 2,8-литровый турбодизельный двигатель Huadong (Cummins) мощностью 150 л. с. и 330 Нм крутящего момента.
Так, компания «ЗападГАЗавтосервис» уже успела получить несколько экземпляров новой удлиненной машины и разместить их у себя в дилерском центре, расположенном в Бресте. Новая модель получила платформу с массой 4,6 тонны от прошлой модели, однако ее оснастили увеличенной колесной базой и кузовом, параметры которых составляют теперь 3950 и 7114 миллиметров соответственно.
Грузоподъемность авто увеличилась до 2,6 тонн, а количество мест до 22, все это обеспечила модернизированная задняя подвеска, а также усиленная рама. Под капотом «ГАЗель Next» разместился 2,8-литровый турбодизельный двигатель Huadong (Cummins) мощностью 150 л. с. и 330 Нм крутящего момента.
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:09