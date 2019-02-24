АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние мегалиты Мальты могли быть построены представителями исчезнувшей подводной цивилизации
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Огромная «ГАЗель Next» поступила на реализацию к дилерам

«ГАЗель Next» производства Горьковского автозавода уже начала поступать к дилерам. Официально новинка должна выйти в продажу только в марте, но производитель считает, что поставки выгоднее делать сейчас, так как авто будет пользоваться ажиотажным спросом, несмотря на стоимость в 1800 000 рублей.
Огромная «ГАЗель Next» поступила на реализацию к дилерам

Так, компания «ЗападГАЗавтосервис» уже успела получить несколько экземпляров новой удлиненной машины и разместить их у себя в дилерском центре, расположенном в Бресте. Новая модель получила платформу с массой 4,6 тонны от прошлой модели, однако ее оснастили увеличенной колесной базой и кузовом, параметры которых составляют теперь 3950 и 7114 миллиметров соответственно.

Грузоподъемность авто увеличилась до 2,6 тонн, а количество мест до 22, все это обеспечила модернизированная задняя подвеска, а также усиленная рама. Под капотом «ГАЗель Next» разместился 2,8-литровый турбодизельный двигатель Huadong (Cummins) мощностью 150 л. с. и 330 Нм крутящего момента.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты оценили обновленный
После скандала в Голливуде Вуди Аллен
Огромная «ГАЗель Next» поступила на
Агата Муцениеце напугала поклонников
Ученые подобрали меню для питающихся в
В Японии сняли видео о безопасности
Любовь Успенская радует своих питомцев
Артемий Троицкий посоветовал закрыть
Названы снятые Георгием Данелия шедевры
Лазарев и другие: Кто из артистов
Ученые: Шафран приносит пользу при
СМИ рассказали о попытках отечественных
Доказано влияние курения на мозг
Из клиники Стаса Пьехи было похищено
Виктория Лопырева поделилась редким
Ученые объяснили склонность к полноте
Сломавший ногу Дима Билан готовится к
Древние мегалиты Мальты могли быть
Сын Людмилы Касаткиной и Сергея
Певица Нюша показала закулисное фото в
Врачи рассказали, почему корь стала
Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев рассказ о
Дана Борисова возвращается домой после
К 23 февраля певица Ирина Дубцова
Антона Гусева высмеяли за поздравления
Медики назвали "руководящие" женщиной
Volkswagen Group хочет найти
Ольга Рапунцель составляет перечень
Ученые рассказали о способности обезьян
Меган Маркл собирается подать в суд на
Просмотреть все новости