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После скандала в Голливуде Вуди Аллен нашел деньги на новый фильм в Испании

После скандала в Голливуде Вуди Аллен получил финансовую поддержку продюсерской компании из Испании. Теперь кинорежиссер, который также играет на кларнете, планирует дать несколько выступлений в этой стране.

После скандала в Голливуде Вуди Аллен нашел деньги на новый фильм в Испании

После того, как приемная дочка Вуди Аллен обвинила его в сексуальных домогательствах, кинорежиссер перестал получать поддержку в Голливуде. Но недавно знаменитость обратился к продюсерской компании, которая финансировала его кинокартины под названием «Полночь в Париже» и «Вики, Кристина, Барселона», получив долгожданные финансы на новый фильм. В компании заявили, что судят знаменитость лишь по его работе. Теперь Вуди Аллен, который также играет на кларнете, планирует дать несколько выступлений в Испании.

После скандала в Голливуде Вуди Аллен нашел деньги на новый фильм в Испании

Напомним, что после обвинений в домогательствах компания Amazon разорвала свой контракт с кинорежиссером, за что тот подал на нее в суд. Представители данной фирмы сообщают, что в перспективе не планируют иметь со знаменитостью никаких общих дел.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:16

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