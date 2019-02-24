После скандала в Голливуде Вуди Аллен нашел деньги на новый фильм в Испании





После того, как приемная дочка Вуди Аллен обвинила его в сексуальных домогательствах, кинорежиссер перестал получать поддержку в Голливуде. Но недавно знаменитость обратился к продюсерской компании, которая финансировала его кинокартины под названием «Полночь в Париже» и «Вики, Кристина, Барселона», получив долгожданные финансы на новый фильм. В компании заявили, что судят знаменитость лишь по его работе. Теперь Вуди Аллен, который также играет на кларнете, планирует дать несколько выступлений в Испании.Напомним, что после обвинений в домогательствах компания Amazon разорвала свой контракт с кинорежиссером, за что тот подал на нее в суд. Представители данной фирмы сообщают, что в перспективе не планируют иметь со знаменитостью никаких общих дел.