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Агата Муцениеце напугала поклонников сообщением о разводе с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце напугала поклонников сообщением о разводе с Павлом Прилучным. На соответствующий розыгрыш актриса решилась в своем новом влоге для канала “Прилучные будни” на просторах YouTube.
Агата Муцениеце напугала поклонников сообщением о разводе с Павлом Прилучным

После слухов о том, что Павел Прилучный избил жену, Агата Муцениеце какое-то время не выпускала новых видео, сетуя на отсутствие вдохновения. При этом она отметила, что супруг руку на нее поднимал, но оправдываться за придуманную СМИ информацию она не собирается. Несмотря на данные в прессе, актриса решила разыграть публику, начав новый выпуск с фразы о том, что они с Прилучным развелись и он съехал. Дети при этом после “ухода” отца ее любят, но “не очень”.
Агата Муцениеце напугала поклонников сообщением о разводе с Павлом Прилучным

По происходящему далее в ролике становится ясно, что в действительности у Муцениеце и ее супруга все в отношениях хорошо. Оказалось, что дома актер отсутствовал по причине съемок в Калининграде, а после его возвращения жена устроила Прилучному теплый прием.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:05

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