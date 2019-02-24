Ученые подобрали меню для питающихся в ресторане диабетиков





Специалисты уверены в том, что в домашних условиях диабетики с легкостью избегают вредной для них пищи, но посещая места общественного питания сделать это намного тяжелее. Ученые подчеркивают: их целью не является ограничить пациента полностью от потребления определенных продуктов. Они обращают внимание больных на необходимость убрать из своего рациона как можно больше вредных продуктов.Медики советуют заказывать в ресторане закуски в виде тайского салата, мяса, приготовленного на гриле, тандури и тикку, а в качестве основного блюда выбрать овощи или отварную лапшу. В качестве десерта можно выбрать шербет, фруктовый салат, пудинг. После приема пищи лучше всего устроить себе пешую прогулку, которая стабилизирует уровень сахара в крови.