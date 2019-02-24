Ученые подобрали меню для питающихся в ресторане диабетиков
Ученым удалось подобрать специальное меню, подходящее для людей, страдающих сахарным диабетом второго типа, которым приходится периодически питаться в ресторанах. Медики советуют употреблять только указанные ими блюда для того, чтобы избежать возникновения риска, способного усугубить состояние больного.
Специалисты уверены в том, что в домашних условиях диабетики с легкостью избегают вредной для них пищи, но посещая места общественного питания сделать это намного тяжелее. Ученые подчеркивают: их целью не является ограничить пациента полностью от потребления определенных продуктов. Они обращают внимание больных на необходимость убрать из своего рациона как можно больше вредных продуктов.
Медики советуют заказывать в ресторане закуски в виде тайского салата, мяса, приготовленного на гриле, тандури и тикку, а в качестве основного блюда выбрать овощи или отварную лапшу. В качестве десерта можно выбрать шербет, фруктовый салат, пудинг. После приема пищи лучше всего устроить себе пешую прогулку, которая стабилизирует уровень сахара в крови.
Специалисты уверены в том, что в домашних условиях диабетики с легкостью избегают вредной для них пищи, но посещая места общественного питания сделать это намного тяжелее. Ученые подчеркивают: их целью не является ограничить пациента полностью от потребления определенных продуктов. Они обращают внимание больных на необходимость убрать из своего рациона как можно больше вредных продуктов.
Медики советуют заказывать в ресторане закуски в виде тайского салата, мяса, приготовленного на гриле, тандури и тикку, а в качестве основного блюда выбрать овощи или отварную лапшу. В качестве десерта можно выбрать шербет, фруктовый салат, пудинг. После приема пищи лучше всего устроить себе пешую прогулку, которая стабилизирует уровень сахара в крови.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:00