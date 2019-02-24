В Японии сняли видео о безопасности дорожного движения для кошек
В Японии компания по выпуску автомобильных деталей Yellow Hat сняла видео, обучающее правилам дорожного движения кошек. Разработчики привлекли к эксперименту пушистых подопытных, и только после сделанных выводов создали уникальный продукт.
Как рассказали энтузиасты, в видео присутствуют специальные изображения, привлекающие внимание кошек. Среди них фотографии мышей и птиц, а также характерное чириканье. При этом периодически за кадром слышно мяуканье. До выпуска видео эксперты собрали в кошачьем кафе подопытных, после чего проверили, сколько раз диктору нужно мяукать, чтобы привлечь внимание испытуемых.
По словам ученых, не стоит также забывать, что кошки реагируют на яркий свет фар и сигналы авто, они могут привести домашнего любимца в состояние оцепенения, из-за чего он подвергается большой опасности, стоя на месте вместо движения.
Как рассказали энтузиасты, в видео присутствуют специальные изображения, привлекающие внимание кошек. Среди них фотографии мышей и птиц, а также характерное чириканье. При этом периодически за кадром слышно мяуканье. До выпуска видео эксперты собрали в кошачьем кафе подопытных, после чего проверили, сколько раз диктору нужно мяукать, чтобы привлечь внимание испытуемых.
По словам ученых, не стоит также забывать, что кошки реагируют на яркий свет фар и сигналы авто, они могут привести домашнего любимца в состояние оцепенения, из-за чего он подвергается большой опасности, стоя на месте вместо движения.
Технологии
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:55