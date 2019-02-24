АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Древние мегалиты Мальты могли быть построены представителями исчезнувшей подводной цивилизации
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

В Японии сняли видео о безопасности дорожного движения для кошек

В Японии компания по выпуску автомобильных деталей Yellow Hat сняла видео, обучающее правилам дорожного движения кошек. Разработчики привлекли к эксперименту пушистых подопытных, и только после сделанных выводов создали уникальный продукт.
В Японии сняли видео о безопасности дорожного движения для кошек

Как рассказали энтузиасты, в видео присутствуют специальные изображения, привлекающие внимание кошек. Среди них фотографии мышей и птиц, а также характерное чириканье. При этом периодически за кадром слышно мяуканье. До выпуска видео эксперты собрали в кошачьем кафе подопытных, после чего проверили, сколько раз диктору нужно мяукать, чтобы привлечь внимание испытуемых.

По словам ученых, не стоит также забывать, что кошки реагируют на яркий свет фар и сигналы авто, они могут привести домашнего любимца в состояние оцепенения, из-за чего он подвергается большой опасности, стоя на месте вместо движения.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты оценили обновленный
После скандала в Голливуде Вуди Аллен
Огромная «ГАЗель Next» поступила на
Агата Муцениеце напугала поклонников
Ученые подобрали меню для питающихся в
В Японии сняли видео о безопасности
Любовь Успенская радует своих питомцев
Артемий Троицкий посоветовал закрыть
Названы снятые Георгием Данелия шедевры
Лазарев и другие: Кто из артистов
Ученые: Шафран приносит пользу при
СМИ рассказали о попытках отечественных
Доказано влияние курения на мозг
Из клиники Стаса Пьехи было похищено
Виктория Лопырева поделилась редким
Ученые объяснили склонность к полноте
Сломавший ногу Дима Билан готовится к
Древние мегалиты Мальты могли быть
Сын Людмилы Касаткиной и Сергея
Певица Нюша показала закулисное фото в
Врачи рассказали, почему корь стала
Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев рассказ о
Дана Борисова возвращается домой после
К 23 февраля певица Ирина Дубцова
Антона Гусева высмеяли за поздравления
Медики назвали "руководящие" женщиной
Volkswagen Group хочет найти
Ольга Рапунцель составляет перечень
Ученые рассказали о способности обезьян
Меган Маркл собирается подать в суд на
Просмотреть все новости