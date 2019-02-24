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Любовь Успенская радует своих питомцев отдельными комнатами и нянями

Любовь Успенская с особым трепетом относится к своим домашним питомцам. Несколько собак и кошек знаменитости живут в роскошных условиях, имея личную спальню, нянь и дорогостоящий корм.
Любовь Успенская радует своих питомцев отдельными комнатами и нянями

Своих питомцев Любовь Успенская воспринимает, как детей, у каждого из них имеется собственная няня, своя комната, а кане-корсо Шива даже владеет личным домом. Мясо привозят для животных из Австрии, Франции и других стран, каждый домашний любимец имеет свои предпочтения, а иногда за рубеж певица ездит только ради еды для собак и котов, в чем призналась во время посещения студии “Вечернего Урганта”.

Любимцем знаменитости является терьер Фрэнки, которого она возит с собой на гастроли и балует при любой возможности. У собаки даже имеется свой профиль в Instagram, а сама Успенская с радостью целует своих питомцев. Некоторые поклонники критикуют певицу за чрезмерную щедрость с животными, а другие признаются, что завидуют роскошной жизни ее домашних любимцев.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:46

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