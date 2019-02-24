Артемий Троицкий посоветовал закрыть «Что? Где? Когда?»





Артемий Троицкий решил прокомментировать скандал между Ильей Бером и Александром Друзем. Журналист заявил, что нужно закрыть непопулярные программы, которые выходят на Первом канала десятилетиями. Артемий Троицкий сообщил, что еще 30 лет назад ему удалось увидеть истинное лицо знатоков элитного клуба «Что? Где? Когда?». Тогда журналист пообщался с участниками телепередачи и был неприятно удивлен.Дело в том, что все знатоки, по словам Артемия Троицкого, вели себя просто ужасно, и оказались лживыми, неприятными и алчными личностями. Журналист считает, что со временем все негативные качества участников «Что? Где? Когда?» стали только сильнее. Он считает, что подобным программам не место на телевидение. Также к непопулярным передачам Артемий Троицкий относит и «Поле Чудес», он рассказал, что Леониду Якубовичу всегда было стыдно за это шоу.