Названы снятые Георгием Данелия шедевры российского и советского кино
Георгий Данелия давно завоевал любовь зрителей как один из самых выдающихся режиссеров. Его ленты с радостью просматривают много раз, бросая при знакомых фразах дела и садясь у экрана. Сегодня жена Данелия сообщила о том, что он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии с воспалением легких. В связи с болезнью звезды журналисты решили вспомнить лучшие снятые режиссером шедевры российского и советского кино.
«Сережа»
Картина Георгия Данелия и Игоря Таланкина повествует о жизни маленького мальчика, мать которого после смерти мужа заводит отношения с новым мужчиной. Главную роль исполнил Сергей Бондарчук, с ним у режиссера отношения так и не сложились во время съемочного процесса. Долгое время Данелия пытался отговорить актера от участия, однако сотрудничать им пришлось. Также в ленте снялся новорожденный сын режиссера Коля.
«Я шагаю по Москве»
Картина увидела свет в 1963 году и сразу смогла завоевать внимание зрителей. Она стала началом карьеры для тогда еще молодого актера Никиты Михалкова, а сценарий фильма "о хороших людях" был написан за один день самим Данелия и его другом Геннадием Шпаликовым после выпитой бутылки шампанского. Примечательно, что тогда Михалков получал по 8 рублей за один съемочный день, тогда как более опытные его коллеги - 25 рублей.
«Афоня»
Георгий Данелия стал единственным режиссером, кто захотел снимать комедию с глубоким смыслом, картина повествовала о жизни простого рабочего, на роль сразу же утвердили Леонида Куравлева, ведь его грустные глаза должны были вызвать у зрителя сочувствие. Актрису Елену Симонову в роли Кати отсняли за три дня, при этом ее забрали со съемок другого фильма. Она должна была стать «лучом света в темном царстве».
«Мимино»
Георгий Данелия отмечал, что Евгений Леонов и Вахтанг Кикабидзе являются его двумя любимыми актерами, поэтому он был очень рад снять их вместе. При этом для Кикабидзе роль была написана специально. Также в фильме режиссер задействовал дочь- адвоката, именно она поделилась с отцом ощущениями от своего первого судебного заседания, где впервые узнала слова "потерпевший" и "личная неприязнь". В итоге фильм полюбился зрителям и критикам за короткое время.
«Осенний марафон»
Георгий Данелия выбрал для главной роли актера Олега Басилашвили, однако ему было сложно сыграть роль изменника, ведь в жизни он был верным мужем. Наталья Гундарева сыграла стареющую жену героя, на самом деле же ей был всего 31 год, она младше актрисы, сыгравшей любовницу Басилашвили.
«Кин-дза-дза»
Съемки фантастической комедии об инопланетянах давались команде и Георгию Данелия непросто. С ними то и дело происходили несчастные случаи. К примеру, корабль инопланетян прибыл на съемочную площадку не вовремя, а затем и вовсе загорелся. Бронислав Брондуков получил роль, однако перенес инсульт и его пришлось убрать из сценария.
«Сережа»
Картина Георгия Данелия и Игоря Таланкина повествует о жизни маленького мальчика, мать которого после смерти мужа заводит отношения с новым мужчиной. Главную роль исполнил Сергей Бондарчук, с ним у режиссера отношения так и не сложились во время съемочного процесса. Долгое время Данелия пытался отговорить актера от участия, однако сотрудничать им пришлось. Также в ленте снялся новорожденный сын режиссера Коля.
«Я шагаю по Москве»
Картина увидела свет в 1963 году и сразу смогла завоевать внимание зрителей. Она стала началом карьеры для тогда еще молодого актера Никиты Михалкова, а сценарий фильма "о хороших людях" был написан за один день самим Данелия и его другом Геннадием Шпаликовым после выпитой бутылки шампанского. Примечательно, что тогда Михалков получал по 8 рублей за один съемочный день, тогда как более опытные его коллеги - 25 рублей.
«Афоня»
Георгий Данелия стал единственным режиссером, кто захотел снимать комедию с глубоким смыслом, картина повествовала о жизни простого рабочего, на роль сразу же утвердили Леонида Куравлева, ведь его грустные глаза должны были вызвать у зрителя сочувствие. Актрису Елену Симонову в роли Кати отсняли за три дня, при этом ее забрали со съемок другого фильма. Она должна была стать «лучом света в темном царстве».
«Мимино»
Георгий Данелия отмечал, что Евгений Леонов и Вахтанг Кикабидзе являются его двумя любимыми актерами, поэтому он был очень рад снять их вместе. При этом для Кикабидзе роль была написана специально. Также в фильме режиссер задействовал дочь- адвоката, именно она поделилась с отцом ощущениями от своего первого судебного заседания, где впервые узнала слова "потерпевший" и "личная неприязнь". В итоге фильм полюбился зрителям и критикам за короткое время.
«Осенний марафон»
Георгий Данелия выбрал для главной роли актера Олега Басилашвили, однако ему было сложно сыграть роль изменника, ведь в жизни он был верным мужем. Наталья Гундарева сыграла стареющую жену героя, на самом деле же ей был всего 31 год, она младше актрисы, сыгравшей любовницу Басилашвили.
«Кин-дза-дза»
Съемки фантастической комедии об инопланетянах давались команде и Георгию Данелия непросто. С ними то и дело происходили несчастные случаи. К примеру, корабль инопланетян прибыл на съемочную площадку не вовремя, а затем и вовсе загорелся. Бронислав Брондуков получил роль, однако перенес инсульт и его пришлось убрать из сценария.
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:25