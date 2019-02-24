Названы снятые Георгием Данелия шедевры российского и советского кино





Картина Георгия Данелия и Игоря Таланкина повествует о жизни маленького мальчика, мать которого после смерти мужа заводит отношения с новым мужчиной. Главную роль исполнил Сергей Бондарчук, с ним у режиссера отношения так и не сложились во время съемочного процесса. Долгое время Данелия пытался отговорить актера от участия, однако сотрудничать им пришлось. Также в ленте снялся новорожденный сын режиссера Коля.Картина увидела свет в 1963 году и сразу смогла завоевать внимание зрителей. Она стала началом карьеры для тогда еще молодого актера Никиты Михалкова, а сценарий фильма "о хороших людях" был написан за один день самим Данелия и его другом Геннадием Шпаликовым после выпитой бутылки шампанского. Примечательно, что тогда Михалков получал по 8 рублей за один съемочный день, тогда как более опытные его коллеги - 25 рублей.Георгий Данелия стал единственным режиссером, кто захотел снимать комедию с глубоким смыслом, картина повествовала о жизни простого рабочего, на роль сразу же утвердили Леонида Куравлева, ведь его грустные глаза должны были вызвать у зрителя сочувствие. Актрису Елену Симонову в роли Кати отсняли за три дня, при этом ее забрали со съемок другого фильма. Она должна была стать «лучом света в темном царстве».Георгий Данелия отмечал, что Евгений Леонов и Вахтанг Кикабидзе являются его двумя любимыми актерами, поэтому он был очень рад снять их вместе. При этом для Кикабидзе роль была написана специально. Также в фильме режиссер задействовал дочь- адвоката, именно она поделилась с отцом ощущениями от своего первого судебного заседания, где впервые узнала слова "потерпевший" и "личная неприязнь". В итоге фильм полюбился зрителям и критикам за короткое время.Георгий Данелия выбрал для главной роли актера Олега Басилашвили, однако ему было сложно сыграть роль изменника, ведь в жизни он был верным мужем. Наталья Гундарева сыграла стареющую жену героя, на самом деле же ей был всего 31 год, она младше актрисы, сыгравшей любовницу Басилашвили.Съемки фантастической комедии об инопланетянах давались команде и Георгию Данелия непросто. С ними то и дело происходили несчастные случаи. К примеру, корабль инопланетян прибыл на съемочную площадку не вовремя, а затем и вовсе загорелся. Бронислав Брондуков получил роль, однако перенес инсульт и его пришлось убрать из сценария.