Лазарев и другие: Кто из артистов пытался покорить “Евровидение” дважды





Два раза свои силы на “Евровидении” испытала греческая исполнительница Елена Папаризу, сперва отправившаяся на конкурс с группой Antique, что произошло в 2001. Тогда коллектив “взял” третье место, а в 2005 артистка выступила с сольной композицией, став первой.Дима Билан свои силы тоже попробовал дважды, сперва в 2006 году, когда проиграл рок-группе Lordi. В 2008 на европейской сцене певец исполнил композицию Believe, благодаря которой получил первую для РФ победу в рамках “Евровидения”.Лена Майер-Ландрут представляла Германию два года подряд, а именно в 2010 и 2011 годах. Сперва солистка завоевала первое место песенного конкурса, но повторная попытка позволила ей занять только десятое место.Певица Карола Швецию на “Евровидении” успела представить три раза, что случалось в 1983 году, а также 1991 и 2006. В первый раз конкурсантка была удостоена третьего места, второй раз стал для артистки победным, а следующий позволил занять только пятую позицию.Ирландский исполнитель Джонни Логан на “Евровидении” появлялся в 1980 и 1987 годах, и оба раза стали для него победными. Для своего второго выступления музыкант сочинил песню самостоятельно.