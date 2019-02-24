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Ученые: Шафран приносит пользу при лечении СДВГ

Иранские ученые проведя исследование установили, что в борьбе с таким заболеванием, как СДВГ, использование шафрана может принести большую пользу. Синдром дефицита внимания и гиперактивность – это недуги, которыми чаще всего страдают люди в детском и подростковом возрасте.
Ученые: Шафран приносит пользу при лечении СДВГ

Специалистам из Тегеранского университета медицинских наук благодаря проведенному исследованию, удалось доказать: шафран не только улучшает память и защищает от депрессии. Он также способен оказывать эффект, очень схожий с тем, которого добиваются препаратом метилфенидата, используемым при лечение заболевания СДВГ. В проведенном эксперименте приняли участия пациенты, страдающие данным недугом в возрасте от 6 до 17 лет. В период исследования 54-м добровольцам выдавали в случайном порядке как лекарства, так и шафран в капсулах дозировкой 20-30 миллиграмм. Изучив результаты работы ученые не заметили значимой разницы между приемами метилфенидата и шафрана.

Еще наши предки применяли шафран не только в качестве пряности, но и как вспомогательный препарат в народной медицине. Специалисты уверены, учитывая тот факт, что 30 % больных СДВГ имеют непереносимость лекарственного средства, используемого при его лечение, результаты последнего исследования внесли большой вклад в развитие науки.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:09

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