Ученые: Шафран приносит пользу при лечении СДВГ





Специалистам из Тегеранского университета медицинских наук благодаря проведенному исследованию, удалось доказать: шафран не только улучшает память и защищает от депрессии. Он также способен оказывать эффект, очень схожий с тем, которого добиваются препаратом метилфенидата, используемым при лечение заболевания СДВГ. В проведенном эксперименте приняли участия пациенты, страдающие данным недугом в возрасте от 6 до 17 лет. В период исследования 54-м добровольцам выдавали в случайном порядке как лекарства, так и шафран в капсулах дозировкой 20-30 миллиграмм. Изучив результаты работы ученые не заметили значимой разницы между приемами метилфенидата и шафрана.Еще наши предки применяли шафран не только в качестве пряности, но и как вспомогательный препарат в народной медицине. Специалисты уверены, учитывая тот факт, что 30 % больных СДВГ имеют непереносимость лекарственного средства, используемого при его лечение, результаты последнего исследования внесли большой вклад в развитие науки.