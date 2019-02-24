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СМИ рассказали о попытках отечественных знаменитостей добиться успеха в США

СМИ решили вспомнить, кто из отечественных знаменитостей предпринимал попытки добиться успеха в США. Некоторым звездам это впоследствии удалось, другим — нет.
СМИ рассказали о попытках отечественных знаменитостей добиться успеха в США

Как передает Teleprogramma.pro, среди тех, кто искал счастья за рубежом, оказалась Елена Соловей. В 1991 году она переехала в Штаты, осев в Нью-Йорке. Советская актриса признавалась, что покорять Голливуд не планировала, но ее супруг быстро нашел там хорошую работу, поэтому о возвращении на родину пара не думала. Любовь Успенская тоже попробовала покорить США, хотя начала свой путь с Италии в 1978 году. Язык учила певица долго, но в Нью-Йорке выступала в русскоязычных ресторанах, а однажды она даже отказала в дуэте рэперу 50 cent. В 1994 звезда решила вернуться в РФ, узнав, что здесь многие любят ее творчество.
СМИ рассказали о попытках отечественных знаменитостей добиться успеха в США

Жанна Агузарова Америку пыталась очаровать с 1990 года после знакомства с новым возлюбленным. В СССР представившийся “богатым человеком” продюсер обещал, что поможет звезде обрести славу в чужой стране, но после ее приезда оказалось, что он мошенник, взявший с певицы 50 тысяч на “раскрутку”. Последующие попытки привлечь слушателя закончились ничем, поэтому уже в 1996 году Агузарова вернулась домой.
СМИ рассказали о попытках отечественных знаменитостей добиться успеха в США

Певица Аида Ведищева из СССР в Штаты буквально сбежала, поскольку попала в немилость к главе Минкультуры, а также из-за своей принадлежности к евреям. В 40 лет артистка оказалась в Америке, со временем открыла свой театр в Лос-Анджелесе и стала уважаемой, не везло исполнительнице только в личной жизни. Игорь Жижикин тоже пытался покорить Голливуд и даже успел сыграть там несколько ролей, переехав в Штаты в конце 80-х. В 2001 году актер вернулся в Россию, но сохранил двойное гражданство, продолжая сниматься за рубежом.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:04

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