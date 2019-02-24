Из клиники Стаса Пьехи было похищено более миллиона рублей

Несколько часов назад Стас Пьеха написал огромный пост в социальной сети Instagram. Певец рассказал, что информация об ограблении его клиники для наркозависимых уже просочилась в СМИ. Во избежание различных слухов он решил сообщить фанатам, как это случилось, и сколько денег было украдено. Знаменитость отметил, что ночью, неизвестный в маске взломал сейф, в котором находилось 1200000 рублей. Эти деньги предназначались для оплаты аренды помещения и выдачи заработной платы персоналу. Стас Пьеха пояснил, что его клиника не является прибыльным бизнесом и зарабатывает ровно столько, чтобы обеспечивать саму себя. Певец напомнил, что открыл данное заведение совсем не для того, чтобы заработать, а потом что знает, как тяжело выздоравливать от наркомании. В конце Стас Пьеха добавил: "Больше там никаких денег храниться не будет".Подписчики написали: "Стас, не устаю вами восхищаться", "Неприятный случай, но все наладится", "Жизнь всё расставит по своим местам!", "У вас огромная сила воли и победа всегда будет за вами!".