Из клиники Стаса Пьехи было похищено более миллиона рублей
На странице своего Instagram Стас Пьеха сообщил подписчикам, что его клинику ограбили. Исполнитель заявил, что из сейфа было похищено более миллиона рублей.
Несколько часов назад Стас Пьеха написал огромный пост в социальной сети Instagram. Певец рассказал, что информация об ограблении его клиники для наркозависимых уже просочилась в СМИ. Во избежание различных слухов он решил сообщить фанатам, как это случилось, и сколько денег было украдено. Знаменитость отметил, что ночью, неизвестный в маске взломал сейф, в котором находилось 1200000 рублей. Эти деньги предназначались для оплаты аренды помещения и выдачи заработной платы персоналу. Стас Пьеха пояснил, что его клиника не является прибыльным бизнесом и зарабатывает ровно столько, чтобы обеспечивать саму себя. Певец напомнил, что открыл данное заведение совсем не для того, чтобы заработать, а потом что знает, как тяжело выздоравливать от наркомании. В конце Стас Пьеха добавил: "Больше там никаких денег храниться не будет".
Подписчики написали: "Стас, не устаю вами восхищаться", "Неприятный случай, но все наладится", "Жизнь всё расставит по своим местам!", "У вас огромная сила воли и победа всегда будет за вами!".
Несколько часов назад Стас Пьеха написал огромный пост в социальной сети Instagram. Певец рассказал, что информация об ограблении его клиники для наркозависимых уже просочилась в СМИ. Во избежание различных слухов он решил сообщить фанатам, как это случилось, и сколько денег было украдено. Знаменитость отметил, что ночью, неизвестный в маске взломал сейф, в котором находилось 1200000 рублей. Эти деньги предназначались для оплаты аренды помещения и выдачи заработной платы персоналу. Стас Пьеха пояснил, что его клиника не является прибыльным бизнесом и зарабатывает ровно столько, чтобы обеспечивать саму себя. Певец напомнил, что открыл данное заведение совсем не для того, чтобы заработать, а потом что знает, как тяжело выздоравливать от наркомании. В конце Стас Пьеха добавил: "Больше там никаких денег храниться не будет".
Подписчики написали: "Стас, не устаю вами восхищаться", "Неприятный случай, но все наладится", "Жизнь всё расставит по своим местам!", "У вас огромная сила воли и победа всегда будет за вами!".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:55